“Mücadelede yanımızda olun, hükümete baskı unsuru oluşturun”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na, “Kıb-Tek için ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için yürütülen mücadelede yanlarında olması ve bu amaçla hükümete yönelik baskı unsuru oluşturması” çağrısında bulundu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Odası’na 14 Nisan 2023’te, EL-SEN ile birlikte “Enerjide Ortak Vizyon” başlıklı belgeye imza koyan 18 örgütten biri olduğu hatırlatılarak, imzaya sahip çıkmaları talep edildi.

Açıklamada, söz konusu belgede, ülkenin enerji strateji planı hazırlanmadan, herhangi bir özel şirketle geleceği ipotek altına koyan bir sözleşmenin imzalanmasının asla kabul edilemeyeceği ve eğer hükümet bu yönde bir adım atarsa, metne imza koyan örgütler olarak, birlikte hareket ederek karşı duruş sergileneceğinin beyan edildiği hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:

Aziz Limasollu ve KTTO’ya Yanıtımızdır

Teknecik Elektrik Santrali’nde bulunan 2 adet Gaz Tirbünü’nün işletmecisi Just Limited Direktörü Aziz Limasollu’nun, 26 Temmuz tarihinde, Asbaşkanı olduğu Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın resmi elektronik posta adresini kullanarak yapmış olduğu ve hâlâ kamuoyunu yalan-yanlış bilgilerle yanıltmaya çalıştığı açıklamayı esefle kınıyoruz.

Öncelikle Limasollu’nun, Just Limited Direktörü olarak, Ticaret Odası’ndaki makamını kullanarak böylesi bir açıklama yapması, etik açıdan son derece sakıncalıdır. Bu, söz konusu şahsın ilk önce asbaşkanı olduğu kuruma dahi saygısının olmadığının bir kanıtıdır. Bu açıklamanın yayınlanma şekli ayrıca, Ticaret Odası’nı da konuya taraf haline getirmesi bakımından, her türlü soru işaretine açıktır, oda yönetimi bu konuda gereğini yapmalıdır.

Yukarıda bahsedilen santrallerin sahibi, bir Türkiye şirketi olan EÜAŞ’tır. EÜAŞ Türkiye’de bir ihaleye çıkarak, yine bir Türkiye şirketi olan Etkin Makine ’ye bu santralleri işletme yetkisi vermiş, Aziz Limasollu da Ticaret Odası asbaşkanlığı makamını kullanarak Etkin Makine ile Taşeron şirket olarak bir anlaşma yapmış ve Temmuz 2022’den itibaren 2 gaz tirbününün işletmesini üstlenmiştir.

Limasollu açıklamasında, santrallerin işletme bedeli olarak aldığı paranın karşılığında 3’ü Türkiye Cumhuriyeti’nden, geriye kalan 14’ü de KKTC’den olmak üzere toplam 17 kişiyi istihdam ettiğini beyan etmiştir.

Halkımız adına Sayın Limasollu’dan, verdiği bu bilgileri düzeltmesini talep ediyor ve soruyoruz:

İstihdam ettiğinizi iddia ettiğiniz 17 kişiden 3’ ü sizin istihdamınız değil, Etkin Makine’nin çalışanlarıdır. Yunus Emre Özdemir, Egemen Atmış ve Osman Türkoğlu isimli bu çalışanlar, iddia ettiğiniz gibi Just Limited istihdamysa, neden KIB-TEK’e sunduğunuz listede yer almamaktadır? Bu kişilerin çalışma izinleri nerededir?

İşletmeniz bünyesinde santrallerde çalışmakta olduğunu ifade ettiğiniz KKTC uyruklu diğer 14 kişi kimdir? Bahse konu 14 istihdamın 2’si, şahsen siz ve kızınız olmayasınız? Siz ve kızınız da açıklamanızda ifade ettiğiniz o “Ev kirası, araba kirası, yemek masrafı, giyim masrafı vb” gibi ödeneklerden faydalanıyor musunuz?

Bu santralleri Temmuz 2022’den bu yana çalıştırıyorsunuz ve bu ülkeye enerji arz güvenliğini sağladığınızdan bahsediyorsunuz. Elektrik enerjisi konusunda ülkenin durumu ortadayken, gerçekten de bu iddianızın arkasında mısınız? Just Limited olarak bu tirbünlerde meydana gelen hangi arızaları tamir ettiniz, hangi bakımları yaptınız? Açıklayınız.

Bu santrallerin işletmesini yaparak, ülkeye büyük bir hizmet verdiğinizi savunuyorsunuz. Teoride 2X25 MW gücünde olan bu santrallerin maksimum çıkabileceği gerçek üretim gücünü çıkınız ve açıklayınız. Verimlilikleri şaibeli bu santrallerin üretim maliyetlerini ve bu maliyetlerin toplumun ödediği elektrik faturalarına yansımasını çıkınız ve açıklayınız. Bu mudur sizin KTTO Asbaşkanı olarak ülke sevginiz? Yoksa aslında tek gaileniz, cebinize giren paralar mıdır?

Son olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na da çağrımızdır:

Bu ülkenin bir kurumu ve bu toplum üzerinden kâr elde eden işletmelerin üst çatısı olarak, gerçekten ülkemizin ve insanımızın çıkarlarını düşünüyorsanız, 14 Nisan 2023 tarihinde Teknecik’te, EL-SEN’le birlikte ‘Enerjide Ortak Vizyon’ başlıklı belgeye imza koyan 18 örgütten biri olduğunuzu hatırlayın ve imzanıza sahip çıkın.

KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi için yürüttüğümüz mücadelede yanımızda olun, bu amaçla hükümet edenlere yönelik baskı unsuru oluşturun.

“Ülkenin enerji strateji planı hazırlanmadan, herhangi bir özel şirketle geleceğimizi ipotek altına koyan bir sözleşmenin imzalanmasının asla kabul edilemeyeceğinin, ve eğer hükümet bu yönde bir adım atarsa, metne imza koyan tüm örgütler olarak, birlikte hareket etmek suretiyle karşı duruş sergileneceğinin” beyan edildiği o belgeye attığınız imzanın arkasında durun ve AKSA ile imzalan KALECİK-III Sözleşmesi’ne karşı ses yükseltin.

Ve son olarak, KIB-TEK ihalelerine katılan üyelerinizden hesap sorun, bu toplumun ensesinden elde edilen gelirin takipçisi olun.

Tüm bunları yapmadığınız takdirde, ne bizi ne de bu toplumu, banka hesaplarınızı kabartmak için değil de bu ülke için hizmet verdiğiniz masalıyla uyutmaya devam edemezsiniz, bunu da çok iyi bilin!

Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz.