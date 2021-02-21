Motosikletle kamyonet çarpıştı, Casim Sürücü hayatını kaybetti

Mağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Casim Sürücü yaşamını yitirdi. Motosikletle kamyonet aracın çarpıştığı kazada, kamyonetin sürücüsü 30 yaşındaki Ertuğrul Çelebi tutuklandı

Kaza, paketçi olarak çalışan Casim Sürücü’nün motosikletliyle Doğa Akdeniz Üniversitesi kampus alanından çıkış yapıp Mustafa Kemal Bulvarı’na sağa dönüş yapmaya çalıştığı sırada, aynı yolda dikkatsizce giden Ertuğrul Çelebi’nin kullandığı kamyonet ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Sürücü bugün sabaha doğru saat 02.15’de yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Çelebi ise tutuklandı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

20.02.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan Sallakoğlu Apartmanı arkasındaki toprak patika yolu üzerinde, Gazimağusa’da sakin Casim SÜRÜCÜ (E-50) yönetimindeki SM 274 plakalı motosikletle kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada patika yolun sonunda bulunan rampadan Mustafa Kemal Bulvarına dikkatsizce giriş yapıp sağa Büyük Sanayi istikametine doğru dönüşe geçtiği esnada, o sırada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sosyal Konutlar istikametine doğru dikkatsizce ve süratli bir şekilde seyreden Gazimağusa’da sakin Ertuğrul ÇELEBİ (E-30) yönetimindeki MM 776 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Casim SÜRÜCÜ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde akciğer kanaması ve kaburga kırıkları teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Casim SÜRÜCÜ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21.02.2021 tarihinde, saat 02:15’de yaşamını yitirmiştir. MM 776 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul ÇELEBİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.