Motosikletle araç çarpıştı:  2 kişi yaralandı

Bellapais’te (Beylerbeyi) bugün meydana gelen olayda motosikletle araç çarpıştı, iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Beylerbeyi'nde Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde meydana geldi.

20 yaşındaki Serhat Yıldız, yönetimindeki araçla dikkatsizce anayola giriş yaptığı sırada karşı istikametten gelen 61 yaşındaki Cristopher Paul Johnson yönetimindeki motosikletin sol yanına çarptı.

Kaza sonucu Cristopher Paul Johnson ile motosiklette yolcu olarak bulunan Alison Johnson, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.