“Motosikletinden tabanca ve canlı mermiler çıktı”

Lefkoşa’da, kullanımındaki motosiklette yapılan aramada tabanca ve canlı mermi bulunan şahıs polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Salı günü Lefkoşa'da, A.Ö.O.’nun yönetimindeki motosiklette yapılan aramada, 1 adet seri numarası tespit edilemeyen 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında canlı merminin tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan tabanca ve 4 adet canlı merminin balistik incelemeye gönderileceğini, ayrıca tabancanın kayıtlı olup olmadığının da araştırılacağını açıkladı.

Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.