Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu
Mağusa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, önündeki aracı geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, sola dönen araçla çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün bileği kırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mağusa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, önündeki aracı geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, sola dönen araçla çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün bileği kırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, Salı günü saat 12.00 sıralarında Mağusa’daki İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.
29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Bayır, yönetimindeki US 855 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada dikkatsizce önündeki aracı soldan geçmeye çalışması sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sol tarafa doğru dönüşe geçen Beste Sakallı yönetimindeki aracın sol ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle US 855 plakalı motosiklet, yolun soluna geçerek park halinde bulunan RB 760 plakalı aracın sol arka kısmına da çarparak durdu.
Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Bayır’ın Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve sağ el bileğinde kırık teşhis edildiğini, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.