Alayköy Sanayi Bölgesi’nde dün meydana trafik kazasında 34 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 6’ncı Cadde üzerinde dün saat 19.00 sıralarında 34 yaşındaki Agamyrat Begmuradov, yönetimindeki KA 022 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde yolun sağına geçip, direksiyon hakimiyetini kaybederek, motosikletten düştü.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.