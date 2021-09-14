Motor sürücüsü Ali Erol Palaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki motor sürücüsü Ali Erol Palaz, bugün Gönyeli’de son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin ve sevenlerinin göz yaşları cenaze töreninde sel oldu…

Gönyeli Belediyesi çalışanı olan Ali Erol Palaz’ın ölümü, birçok Gönyeliliyi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Benli: "İnsan sevgisi olan çalışkan bir insandı"

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli yaptığı kısa konuşmada, "Yüreğinde insan sevgisi olan çok çalışkan bir insandı, giderken bizi acı içinde bıraktı, nur içinde yatsın" dedi.

Kaza nasıl olmuştu?

Polisten yapılan açıklamada kazanın detayları şöyle paylaşılmıştı:

“13 Eylül tarihinde, saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin Ali Erol PALAZ (E-54) yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Ferit ÖZESEN (E-42) yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali PALAZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir”

Lefkoşa’da ölümlü kaza

FOTOĞRAFLAR: DERYA ULUBATLI