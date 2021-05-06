“Motive edici adımlara ihtiyaç var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi, Ekonomi ve Açılımlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Uluçay konuşmasına ülkede yeni gerginliklere ihtiyaç olmadığını ifade ederek başladı. Ekonominin yeniden canlandırılabilmesi için geçen haftalarda da bazı öneriler yaptıklarını kaydeden Uluçay, iç talebin artması için gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı.

KKTC’nin pozitif gündeme ihtiyaç olduğunu bunun bölgedeki ülkelerle sağlanabileceğini kaydeden Uluçay, Cenevre dönüşü böyle pozitif bir gündem beklemelerine rağmen aksine negatif bir gündem oluşturulduğunu belirtti.

Ercan Havaalanıyla ve Geçitkale Haavalanı’yla ilgili oluşan gündeme işaret eden ve bu durumu eleştiren Uluçay, toplumun gerildiğini savundu.

Yapılması gerekenin “Geçitkale Havaalanı’nı ülkeye nasıl kazandırabiliriz?” diye sormak olduğunu belirten Uluçay böyle açılımlara, motive edici adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Uluçay ülkede ciddi şekilde pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bayramda kapanmadan bahsedildiğini halbuki yapılması gerekenin işletmelerin çalışmasına destek olunması olduğunu kaydeden Uluçay, kapanma söylemlerinin ne ekonomiye ne de halkın motivasyonuna katkı sağlamayacağını söyledi.

Çarşıların canlanması için Kıbrıs’ın güneyi ile geçişlerin açılması gerektiğini ifade eden Uluçay, Cenevre sonrası en azından bu yönde bir adım beklediklerini kaydetti.

Uluçay İngiltere’den turist gelmesi için de şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Güncel konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Sonraki toplandı 10 Mayıs Pazartesi 10.00’da gerçekleştirilecek.