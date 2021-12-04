Morton: Kıbrıs’ta çözümü BM parametreleri çizgisinde destekliyoruz



Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Wendy Morton, ülkesinin Kıbrıs sorununa çözümü Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde ve siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon modelinde desteklemeye devam ettiğini tekrarladı.



Morton, Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis tarafından 15/10 tarihinde Dışişleri Bakanı’na ve yine 15/10 tarihinde Birleşik Krallık Başbakanı’na gönderilen ve “bölünmüş adanın yeniden birleşmesi çabalarında yapıcı’ rol oynanmasını” isteyen iki mektubu yanıtladı.



Wendy Morton, bu çözüm modelinin uluslararası alanda kabul edildiğini ve iki tarafın endişelerini gidermeye yetecek kadar kapsamlı olduğuna inandıklarını vurguladı.





Morton Karaolis’e ülkesinin Kıbrıs’ta çözme ulaşılması için BM sürecine desteğinin sürdüğü konusunda güvence verdi; tüm taraflara çözüm beklentilerini baltalayacak girişim ve söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.



Varoşa konusuna da özellikle değinen Wendy Morton, ülkesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.





Morton, “Sizin vurguladığınız karmaşık konular, Kıbrıs’ta acilen kapsamlı bir çözüme varılmasının öneminin altını çizmektedir” şeklinde konuştu. (cna)