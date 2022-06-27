“Monachus Monachus” fokları Kıbrıs’ta üreme faaliyetlerini artırdı

Nadir görülen ve nesli tükenmekte olan “Monachus Monachus” fokları güneyde üreme faaliyetlerini artırdığı ve son yıllarda sayılarının arttığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Monachus Monachus” türü fokların ilgili ilk izlerin 2001 yılında görüldüğünü ve 2009’da sayıları 5-6’yı geçmeyen bu türdeki fok balıklarının sayısının bugün 19'a ulaştığını yazdı.