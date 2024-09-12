Moliere, Nazım ve Yaşar ustalardan dünyanın bütün tartüflerine sert bir tokat

Murat OBENLER

"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında 11 Eylül Çarşamba akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu "Tartüf 24" oyununu Girne Amfi Tiyatro’da sahneye koydu. Yeni sezonun ilk temsili olma özelliğini de taşıyan oyuna Girne’li sanatseverler yoğun ilgi gösterirken ev sahibi Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul oyunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy ile birlikte izledi. 17. yüzyılda Moliere tarafından yazılan, 20.yüzyılda büyük şiar Nazım Hikmet tarafından kurgulanan oyun, 21.yüzyılda Yaşar Ersoy’un yorumu ve yönetimiyle izleyici ile buluştu. "Politik güldürünün oklarının, iki yüzlülüğe ve sahtekâr yobazlara" fırlatıldığı 2,5 saat süren iki perdelik komedi seyirciden tam not alırken oyuncuların performansları uzun süre ayakta alkışlandı.



Ersoy “Dünyanın tartüfizmle mücadelesinde LBT olarak güçlü bir duruş sergiliyoruz

Oyun sonrasında sahneye gelen oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy 11 Eylül’ün tarihte Şili’de Allende’ye karşı yapılan Amerikan darbesi, İkiz Kulelere yapılan saldırı gibi önemli olayların gerçekleştiği, Kuzey Kıbrıs’ta da kendisinin da aralarında bulunduğu LBT’nin kurucularının Devlet Tiyatrosu’nda Vatandaş oyununu oynadıkları için işlerine son verildiği bir gün olduğunu belirterek dünyanın tartüfizmle mücadelesinde LBT olarak “Tartüf 24” oyununu sahneleyerek güçlü bir duruş sergilediklerini vurguladı. 44 yıldır ülkede toplumcu ve gerçekçi sanat anlayışıyla varlığını sürdüren LBT’nin bu oyunu tiyatronun kurucularından Işın Cem’e ithaf ettiğini ve onu her zaman saygıyla anacaklarını söyleyen Ersoy oyuncular ve seyircilerle birlikte dev ekrana yansıyan Işın Cem fotoğrafını uzunca alkışladı.



Harmancı: “LBT’nin 44 yıldır ülkede toplumsal gerçekçi tiyatro yapabilmesinin arkasındaki gerçek bu güzel yürekli, ruhlu ve sanat yapmakta direten mücadeleci insanlardır”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, usta sanatçı Yaşar Ersoy’un yorumuyla tekrardan hayat bulan LBT’nin başarılı oyununun Girne seyircisi ile buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek oyuna gösterilen büyük ilgiden dolayı Girne seyircisine de teşekkür etti. Dünya tarihinin sayısız tartüf örnekleriyle dolu olduğunu ve bunların yakın çevrede de de var olduklarını kaydeden Harmancı, tartüfizme karşı sağlam duruşu olan LBT’nin politik güldürüsü ile en güzel yanıtı verdiğini vurguladı. Harmancı: “LTB de zaman zaman zor zamanlardan geçmiştir. LBT’nin 44 yıldır ayakta kalmasının ve ülkede toplumsal gerçekçi tiyatro yapabilmesinin arkasındaki gerçek bu güzel yürekli, ruhlu ve sanat yapmakta direten mücadeleci insanlardır. Onlardan birisi olan Işın Cem’i de saygıyla anmak isterim”



Şenkul: “Çok anlamlı ve güzel bir kültür-sanat etkinliğini daha Girnelilere sunmanın mutluluğunu yaşadık. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na çok teşekkürler”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise eleştiri dozu yüksek komediyi Girneli seyirciyle buluşturdukları için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na teşekkür ederek "Girne Arkın Group Fest24" kapsamında çok anlamlı ve güzel bir kültür-sanat etkinliğini daha Girnelilere sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin üç belediyeli ilk formatına dönüş müjdesi mi?

Festival plaketini LTB Kültür-Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber’e takdim eden Başkan Şenkul, ilk olarak LBT yetkilileri daha sonra da LTB Başkanı Harmancı ile oyun arasında yaptıkları istişarede Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin yeniden üç belediyenin himayesi ve ortaklığında yapılabilmesi için girişim yapma konusunda fikir birliğine vardıkları bilgisini seyirciyle paylaştı. İlk yıllarında Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Belediyeleri’nin ortak yaptıkları festivalin ülkenin büyük bir kesimine yaşadıkları şehirde ulaşmayı başardığını ve ülkenin en büyük kültür-sanat etkinliği haline geldiğini belirten Şenkul, festivalin daha da büyük coğrafyalara ulaşabilmesi adına diğer belediyeleri de organizasyona dahil edilebileceğinin de altını çizdi.

Şenkul: “Girne’de de LBT modeli bir tiyatro yapılanması kurmayı düşünüyoruz”

LTB’nin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu kurarak ülkedeki yerel yönetim kültür-sanat hizmetleri adına 44 yıl gibi uzun bir süre çok önemli bir başarıya imza attığını kaydeden Şenkul, Girne’de de LBT heyeti ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini, güzel öneriler aldığını ve Girne’de de LBT modeli profesyonel bir tiyatro yapısı kurmayı düşündüğünü, bunun için de süreci ve fikir alışverişlerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.