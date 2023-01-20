Mitsotakis: Birçok gerginliğe rağmen Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan'ın son 3 yılda Türkiye yüzünden birçok gerilim yaşadığını ancak Türkiye ile herhangi bir savaşa girilmeyeceğini söyledi.

CNN'e verdiği bir röportajda Miçotakis, Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin ardından iki ülkenin aralarındaki farklılıkları diyalog yoluyla çözebileceklerine ilişkin değerlendirmesini dile getirdi.

Dış politikanın iç nedenlerle araçsallaştırılmasının yanlış bir eylem olduğunu da vurgulayan Miçotakis, Türkiye seçimleri açısından Erdoğan'ın taktikleri ve provokatif söyleminin altını çizdi.