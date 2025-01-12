Mısır ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında doğalgaz anlaşması gündemde

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki doğalgazın değerlendirilmesi için Mısır ile Kıbrıs’ın güneyi arasında anlaşma yapılmasının gündemde olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak mevcut safhada Mısır’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sözde “MEB”indeki gelişmeleri takip ettiğini ve Kıbrıs’ın güneyine doğalgazı Mısır’ın iç piyasadaki ihtiyacını karşılamak veya Mısır’daki tesislerde sıvılaştırılarak Avrupa gibi uluslararası piyasalara ihraç etmek için buradaki altyapılara göndermesi çağrısı yaptığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır arasındaki istişarelerin odağında “Kronos” ile “Afrodit” yataklarının bulunduğunu ve “Kronos” yatağının altyapısal olarak daha hazır olması nedeniyle öncelikli olduğunu kaydetti.

Şu an askıda olan tek konunun, “Kronos” yatağının Mısır MEB’indeki “Zohr” yatağı ile bağlanması olduğunu belirten gazete, bu bağlantının gerçekleşmesi halinde doğalgazın ya Mısır’ın yerel şebekesine ya da Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma tesisine taşınacağını ve buradaki altyapı sayesinde, doğalgazın Mısır üzerinden uluslararası piyasalara dağıtılabileceğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır’ıın “Afrodit” yatağıyla ilgili ticari anlaşma için de istişarelerde bulunduğunu kaydederek, Mısır’ın prosedürü kolaylaştırmak için esneklik ve niyet göstergesinde bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin bu çerçevede, imzalanacak anlaşmalara yönelik takvim belirlediğini ve gelen hafta bu anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini kaydeden gazete, tek sıkıntının Mısır’ın Kıbrıs cumhuriyeti karşısındaki mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesiyle ilgili olduğuna işaret etti.

Haberde, Mısır’ın şu anda İsrail’den sorunsuz şekilde doğalgaz ithal ettiği ve iç piyasadaki elektrik ve doğalgaz yeterliliğini sağlamayı öncelikleri arasında bulundurduğu belirtildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de bu yıl içinde 5’inci parseldeki “İlektra” hedefinde ExxonMobil şirketi tarafından sondaj çalışmaları yapılmasının planlandığını yazdı.