Misafir olduğu evden hırsızlık yaptı

Mağusa’da misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin (E-28), ikametgahtan hırsızlık yaptığı tespit edildi ve tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da bulunan bir apartman dairesinde misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin, ikametgahta kalmakta olan iki ayrı şahsa ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 20 bin TL ve 880 Euro nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Derince-Avtepe arasında yangın

Derince-Avtepe köyleri arasındaki ormanlık alan içerisinde dün, muhtemelen rüzgarın etkisiyle kopan elektrik hattından çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, ormanlık alan içerisinde bulunan 5 adet çam ağacı yanarak zarar gördü. Soruşturma devem ediyor.

Öte yandan, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ökkeş Öztürk yönetimindeki araçta, seyir halinde olduğu sırada oluşan kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.