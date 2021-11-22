Miroğlu unutulmadı

UBP eski Genel Sekreterlerinden Salih Miroğlu Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ile bazı milletvekili ve siyasiler katıldı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Salih Miroğlu ile bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi, "Miroğlu’nun kaybı siyaset için büyük bir kayıptır" dedi.

İzcan, "hepimizin bir tek amacı var, özgür olmak, mutlu bir toplum yaratmak. Bu yüzden çalışmalıyız" dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "geride kalanlar onun duruşundan gerekli feyzi alırlar" seklinde konuştu.

CTP Genel başkanı Tufan Erhürman, Salih Miroğlu’nun özel biri olduğunu ifade ederek, Miroğlu’nun bireysel değil toplum için bir şeyler yapmayı şiar edindiğini dile getirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, "Her ölüm zamansızdır" dedi, Miroğlu’nun iyi bir politikacı olduğunu ifade etti.

Miroğlu’nun UBP'nin her kademesinde çalıştığını dile getiren Sucuoğlu, "Boşluğunu hissediyoruz" seklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miroğlu’nun ailesine sabır diledi.

Siyasi yaşamında Miroğlu’ndan çok şey öğrendiğini, kendisinden ilham aldığını söyleyen Tatar, uzlaşmacı bir kişi olduğunu kaydetti.