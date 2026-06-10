Miracle Pay, Bitso ile iş birliği yaptığını duyurdu
Kuzey Kıbrıslı iş insanı Hakan Törehan'ın kurucuları arasında yer aldığı ödeme teknolojileri şirketi Miracle Pay, Latin Amerika merkezli finans teknolojisi platformu Bitso ile iş birliği anlaşması yaptığını açıkladı.
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Şirketten yapılan açıklamada, iş birliğinin Meksika, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika pazarındaki faaliyetleri kapsadığı belirtildi. Açıklamaya göre Miracle Pay, söz konusu ülkelerdeki işletmelere ödeme altyapısı, iş yeri entegrasyonu (merchant onboarding) ve ödeme mutabakatı (settlement) hizmetleri sunmayı hedefliyor.
Miracle Pay, son dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'da faaliyetlerini genişletmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.
Bitso ise Latin Amerika'da faaliyet gösteren bir finans teknolojileri şirketi olarak hizmet veriyor.
Açıklamada, yapılan iş birliğinin Miracle Pay'in Latin Amerika pazarındaki faaliyetlerini genişletmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.
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Etiketler : Miracle Pay, Bitso