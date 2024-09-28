Minibüsün kapısını kapamadan yolcu taşıyan şoföre ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, seyir halindeyken kapısı açık vaziyette yolcu taşıyarak insan hayatını tehlikeye atan ve görüntüleri sosyal medyada yer alan minibüs şoförü, Girne Polis Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından tespit edildi.

Girne - Karşıyaka arası taşımacılık yapan sürücüye 6 bin 785 TL 20 kuruş para ve 20 ceza puanı kesildi.