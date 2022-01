Mini Berlinale, Lefkoşa’nın güneyine geliyor

Murat OBENLER

Dünyanın en önemli sinema buluşmalarından olan Berlin Uluslararası Film Festivali(Berlinale) 8 filmlik seçkisiyle Lefkoşa’nın güneyine geliyor.

Goethe-Institut Cyprus organizes ile festivalin 2021 yılı filmlerinden 8 tanesi 20-27 Ocak tarihleri arasında Pantheon Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. 3.kez Kıbrıs’ta yapılan seçkide Almanca dilinde ve İngilizce altyazılı olarak 8 Alman filmi gösterilecek.

2021 yılında premiyerini festivalinde yapan 8 film Pantheon Sineması’nın büyük ekranında ilk kez Kıbrıs’ta gösterilirken sinemaseverler belgeselden kurmacaya kadar Alman sinemasının iyi örneklerini beyazperdede izleme fırsatını bulacak. Pantheon Sineması işbirliğinde ve Friends of Cinema Society destekleriyle Goethe-Institut Cyprus tarafından düzenlenen Berlinale 2021 Seçkisi filmleri Almanca dilinde ve İngilizce altyazı ile gösterilecek.

Açılış filmi Maria Schrader’in “I'm your man”

Maren Eggert’in performansı ile Gümüş Ayı ödülünü kazandığı ve bir kadın ile insansı bir robot arasındaki trajikomik ve fütüristik ilişkiyi konu alan yönetmen Maria Schrader’in son filmi “I'm your man (Ich bin dein Mensch)” ile açılacak festivalde her gün 2 film(sadece 22 cakt3 film ardarda gösterilecek. Filmde Dan Stevens, Maren Eggert ile beraber Sandra Hüller, Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck ve Jürgen Tarrach rol alıyor.

Gezegenin geleceğine bakan belgeseller

Seçkide yer alan iki belgesel film gezegenimizin geleceğini konu alıyor. Willemsen'in aynı adlı makalesinden esinlenen “Who we were” -Biz Kimiz (Werwirwaren), dünyamızın mevcut durumunun bir yansımasıdır. Altı önde gelen düşünür ve filozof, zamanımızı yansıtıyor ve gelecek için ilham verici bakış açıları sunuyor. Hollanda-Almanya filmi “Gelgitlerin Sessizliği”- Silence of the Tides (Der Atem des Meeres), Wadden Denizi'nideki insan ve doğa arasındaki kırılgan ilişkiyi muhteşem görüntüler ve inanılmaz sesle gösteren sinematik bir portredir.

Çocuklar ve gençler için 3 film

Seçkide çocuklar ve gençler için de 3 film yer alıyor. Ödüllü ve çok beğenilen belgesel “Mr Bachmann and his class”- Bay Bachmann ve sınıfı (Herr Bachmann und seine Klasse), okulun bir bilgi aktarımı yerinden daha fazlası olabileceğini gösteriyor.

Wet Dog (Ein Nasser Hund) filminde bir gruba ait olmanın gençler için taşıdığı anlamı deneyimliyoruz. 16 yaşındaki İranlı Soheil, Berlin'de Müslüman bir çeteye üye olabilmek için Yahudi olduğunu gizler.

Gençler, yaşıtlarının kabulü için ne yapmaya hazırlar? “Dear Mr Führer” - Sevgili Bay Führer (Das Glasszimmer), İkinci Dünya Savaşı'nın tarihsel arka planında, ihanet ve baba-oğul ilişkilerini konu alıyor.

1981'de Doğu Almanya'da idama mahkûm edilen ve idam edilen son kişi olan Dr Werner Teske'nin hayatını konu alan gerilim türündeki “The last execution”- Son İnfaz (Nahschuss) filminde ünlü aktör Lars Eidinger başrolde yer alıyor.Film bir adaletsizlik sisteminin değirmenlerine kapılan ve bunun sonucunda dağılan bir adamın sarsıcı hikayesini anlatıyor.

Film dizisi, Tom Schilling'in başrolde yer aldığı Dominik Graf'ın “Fabian- going to the dogs” "Fabian-Köpeklere Gitmesi" (Fabian oder der Gang vor die Hunde) ile sona eriyor. Bu film, dünya ekonomik krizinden sonra Berlin'deki çılgın hayatı gösteriyor. Film Erich Kästner'in 1931 tarihli, nasyonal sosyalistler tarafından "yozlaşmış" olarak nitelendirilen ve kitap yakmaların kurbanları arasında yer alan Die Geschichte einesMoralisten adlı kitabından uyarlanmıştır.

Girişin ücretsiz olacağı gösterimlerde Safepass ve maske zorunluluğu olacaktır. Detaylı bilgi için : +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/cyprus/berlinaleselection

Gösterim Programı



20.01.2022

20:00 I'm your man (Ιch bin dein Mensch) (108')

22:00 I'myour man (Ιch bin dein Mensch) (108')

21.01.2022

20:00 Silence of the Tides (Der Atem des Meeres) (102')

22:00 Who wewere (Wer wir waren) (114')

22.01.2022

18:00 DearMr Führer (Das Glasszimmer) (93')

20:00 Wet Dog (Win Nasser Hund) (103')

22:00 The last execution (Nahschuss) (116')

23.01.2022

18:00 Mr Bachmann andhisclass (Herr Bachmann und seine Klasse) (217')

22:00 I'm your man (Ιch bin dein Mensch) (108')

24.01.2022

20:00 Who we were (Werwirwaren) (114')

22:00 Silence of the Tides (Der Atem des Meeres) (102')

25.01.2022

20:00 The last execution (Nahschuss) (116')

22:00 Wet Dog (Win Nasser Hund) (103')

26.01.2022

20:00 Mr Bachmann andhisclass (Herr Bachmann und seine Klasse) (217')

27.01.2022

20:00 Fabian – going to the dogs (Fabian oder der Gang vor die Hunde) (186')