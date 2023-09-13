Mine Atlı: “Ersin Tatar’a karşı açılan zem ve kadih davasını kazandık”

TDP Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, “Özgür Gazete” isimi internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a karşı açtığı “zem ve kadih” davasını kazandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atlı, “Pınar Barut'un ‘İşte Müdahalenin Fotoğrafları’ başlıklı araştırma manşeti dolayısıyla Ersin Tatar çirkin bir iftirada bulunarak Özgür Gazete’yi hedef göstermişti. Biz de olması gerekeni yaptık ve Ersin Tatar'a zem ve kadih davası açtık.

Bugün karar okundu. Kazandık” ifadelerini kullandı.

“Tatar belki bu yolu öğrenerek ceza davalarından vaz geçip başvurması gereken merciye başvurmayı öğrenir” diyen Atlı, “Bu zafer Kutlu Adalı ve hedef gösterilen tüm gazetecilerin anısına armağandır” dedi.