Mimar “ağız birliğini” bozdu, otel sahibini suçladı!

Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının dördüncü duruşması, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Dördüncü duruşmaya, İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri katıldı.

Duruşmada ilk olarak video konferansla sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Müşteki avukatları, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmasını, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep ettiklerini belirtti.

Öte yandan mahkemede dikkat çeken bir gelişme yaşandı, otelin mimarı olan tutuklu sanık Erdem Yıldız ağız birliğini bozdu, otel sahibi Ahmet Bozkurt’u suçlayan bir savunma yaptı.

Otel sahibi, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt ise “Olayda suçumuz yok, tamamen doğal afet” savunması yaptı.

Pervin Aksoy İpekçioğlu: “İddiamız, binanın taşıyıcı sistemi zayıf”

Mahkemede söz alan Pervin Aksoy İpekçioğlu, “Bina yıkıldı ve 72 kişiye mezar oldu. Bu süreçte kimlerin hangi fillerle hangi olaya katkı sağladığını araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu kişilerin ruhsat alımından itibaren başlayan bir süreçleri olduğuna işaret eden İpekçioğlu, binanın ruhsat aşamasından itibaren gerçeklerin ortada olduğunu söyledi. “İddiamız binanın taşıyıcı sistemi zayıf. İkincisi ise asansör meselesi. Bina, apartmandan otele çevrilirken herhangi bir statik proje sunulmadı ve ikinci bir asansör gösterilmedi. Otelden sağ çıkanlardan biriyim ve gözümle iki asansör olduğunu gördüm.” dedi.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu: “Sonuçlar iyi gelecek 1 ay sonra herkes bunu görecek”

Belediye görevlileri için soruşturma izni istendiğini ve iznin alınmasına rağmen iki kişinin itirazı sonucu

Gaziantep İdare Mahkemesi’nin itiraz ettiğini belirten müşteki avukatlarından Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Dosyaların birleşmesi zaruridir. Ortada ruhsat sahteciliği var. Sanıklar bunu tek başına yapmadı ve belediye çalışanları ile yaptılar. Ruhsatı gösterdiğimiz tüm bilirkişiler ruhsatta sahtecilik olduğunu belirtiyor. Sanıklar ve belediye görevlilerin yüzleşmeleri için bu dosyaların birleştirilmelerini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının karotların karıştığını söylediklerini eğer numune karıştırma iddiası var ise gerekirse Savcının tanık olarak dinlenebileceğini belirten Koçoğlu, “Yıkılmış binadan karot örneği alınmaz diyenler için, sonuçlar iyi gelecek 1 ay sonra herkes bunu görecek.” dedi.

“Karotu binanın yıkılmayan tek yerinden aldık.” diyen Koçoğlu, “Beton kalitesi kötü olduğu net ortada. Neden yan binalar yıkılmadı da İsias yıkıldı?” sorusunu sordu. Koçoğlu, bina iyi olsaydı 72 kişiye mezar olmazdı. Binada statik hesap yapılmadan yeni bir asansör konulmasının cinayeti görmezden gelinmesi demek olduğunu belirtti.

Adana’da Alpargün apartmanı davasında olası kast kararı çıktığını mahkemeye hatırlatan Koçoğlu, bunun da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Koçoğlu, kamu görevlilerinin dosyaları ile davanın birleşme ihtimali olduğundan, sanıkların tahliyesinin dosyaya sıkıntı çıkaracağını belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesini talep etti.

İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt: “Olayda suçumuz yok, tamamen doğal afet”

Mahkemede konuşan tutuklu sanık, İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt, “Ben ve oğlum 21 aydır tutukluyuz. Depremi yaşayan biri olarak son derece etkilendik. Günlerimiz cezaevinde geçiyor. Hem otelimdeki can kayıpları hem de geniş ailemde 300 tane can kaybı var. Depremin bize yarattığı travma ve işlerimizi her şeyimizi kaybettik. Bizim otelin statiği ile benim bildiğim tek arsa sahibiyim. Oteli yaptırmak için her türlü imkânı sağladım. Ben tahliyemi istiyorum. Bu olayda suçumuz yok. Tamamen doğal bir afet. Mağdurum, sağlığım gitmiş, zor durumdayım” dedi.

Mehmet Fatih Bozkurt: “Tahliyemi talep ediyorum”

Ahmet Bozkurt’un büyük oğlu, tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt ise “üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

İsias Otel mimarı, tutuklu sanık Erdem Yıldız ağız birliğini bozdu, Bozkurt’u suçladı

İsias Otel mimarı, tutuklu sanık Erdem Yıldız ise, ağız birliğini bozdu ve tüm suçlamaları Ahmet Bozkurt’a yöneltti,

Yıldız savunmasında “Masum olduğunu ve malzemenin en kalitelisi aldığını söylüyor Ahmet Bozkurt. Kimlere teslim ettiğini sorabilir miyiz? İnşaat mühendisi fenni mesule teslim etmiştir, en fazla da kendi yapmıştır. Doğru binada 2 asansör vardı” dedi.