Milyonlarca lira değerindeki kayıtdışı parayla Ercan’dan giriş yapmaya çalıştı

Ülkeye yüklü miktarda kayıt dışı para ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı H.L.Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Kozal Debreli, 7 Aralık tarihinde zanlının, Ercan Havalimanı’ndan 271 bin 700 Euro, 22 bin Dolar ve 1 bin 200 TL para ile ülkeye giriş yapmaya çalışırken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunun emare alındığını, verdiği ifadenin teyidinin yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 1 gün süreyle polite tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.