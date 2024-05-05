Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Tüzük kurultayı yapıldı. Milletin Partisi Yeniden Doğuş Partisi'ne katıldı.

Tüzük değişiklikleri ile Bertan Zaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü olması ve ilk genel seçimde Lefkoşa birinci sıra milletvekili adayı olması oy birliği ile kabul edildi.

Lefkoşa’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda, Milletin Partisi’nin YDP’ye katılması da onaya sunularak onaylandı.

“Birleşip Büyüyeceğiz. Büyüyüp Gelişeceğiz” sloganı ile gerçekleştirilen kurultayda ilk olarak divan oluşturuldu, ardından da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz konuşarak, YDP’nin büyümesi ve zirveye çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kurultay’da sırasıyla YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ve eski Bakanlardan Kenan Akın birer konuşma yaptı.