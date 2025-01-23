Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde 2024 yılının Ekim ayında yaşanan 'alkollü mama skandalı' sonrasında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebeğin ailesi eyleme hazırlanıyor.

Mihrimah bebeğin ailesi,1 Şubat günü saat 16.00'da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada gerçekleşecek eyleme tüm halk davet edildi.

Hatırlanacağı üzere yaşanan 'alkollü mama skandalı' toplumda infial yaratmış, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in olaya ilişkin açıklamalarını, daha sonra Polis Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı. Birçok kesim ise yaşanan skandal sonrasında Sağlık Bakanı'nı istifaya davet etmişti.