Miçotakis Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ‘uçak’ hibe etti

Miçotakis, Yunanistan’da yaşanan büyük yangında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin verdiği desteğe karşılık jest olarak, üç resmî uçağından birini, gövdesine Kıbrıs Cumhuriyeti arması eklenerek, Kıbrıslı Rum lider ve diğer resmî şahsiyetlerin resmî yurt dışı seyahatlerinde kullanmaları için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hibe edeceklerini açıkladı.

Güneydeki medya, Miçotakis’in, Anastasiadis’in kendisi ile aynı kıyafeti seçmiş olmasına dikkat çekerek “aramızdaki tam koordinasyonun, bugün kıyafet tercihimize de yansıdığını söylemeden edemeyeceğim. Sizi temin ederim, önceden planlanmış bir şey değil” dediğine işaret etti.