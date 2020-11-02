Michel: “Türkiye’nin tek taraflı eylemini kınıyoruz”

AB liderlerinin önceki gün telekonferans yöntemiyle yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye’ye uyarıcı nitelikte mesaj verdiği ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini kınadığı bildirildi.

Fileleftheros Gazetesi’nin haberine göre, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’nin şu ana kadar kendisine sunulan “pozitif gündem” yolunu tercih etmediğini belirterek, AB’nin 27 ülkesinin Türkiye’nin eylemlerini ve hiçbir şekilde kabul edilemez olan söylemlerini kınadığını ve Aralık ayında yeniden bu konuyu ele alacaklarını söyledi.

Gazete, Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da konuyla ilgili açıklama yaparak, Anastasiadis’in toplantıdaki sözlerine Fransa’daki saldırılarla başladığını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a destek mesajı verdiğini; akabinde de Türkiye’nin “tahriklerine” değinerek, bu “tahriklerin” Avrupalı liderlerin gündeminde yer almaya devam edeceğini söylediğini yazdı.