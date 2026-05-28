Michaelides’ten Papadopoulos’un Meclis Başkanlığı adaylığına destek yok

Kıbrıs'ın güneyinde Alma lideri Odysseas Michaelides, Meclis Başkanlığı için Diko lideri Nikolas Papadopoulos’u desteklemeyeceklerini açıkladı. Michaelides, hükümete katılan bir partinin liderine destek vermeyeceklerini belirterek, tercihlerinin muhalefetten bir aday olduğunu söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Michaelides, Akel, Elam ve kısa süre önce Alma’ya katılan milletvekili Irene Charalambides’in desteğiyle ortak bir aday çıkarılması ihtimalini de gündeme getirdi. Charalambides’in olası adaylardan biri olabileceğini ifade eden Michaelides, Akel Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile görüşeceğini söyledi.

Öte yandan Disy lideri ve mevcut Meclis Başkanı Annita Demetriou’nun adaylığının da sürdüğü, Akel’in ise kararını önümüzdeki hafta vereceği belirtildi.