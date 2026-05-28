İki Toplumlu Öykü Yarışması’nın ödül töreni Lefkoşa’da gerçekleştirildi

İki Toplumlu Öykü Yarışması kapsamında hazırlanan “Ödüllü Öyküler Antolojisi 2025” kitabının tanıtım ve ödül töreni, 27 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’da Kıbrıs Yayın Kurumu (RİK) tesislerinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs (Türk) Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs (Rum) Yazarlar Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma, edebiyat aracılığıyla iki toplum arasında kültürel diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor. Editörlüğünü Gürgenç Korkmazel ve Hristos Çailis’in üstlendiği antolojide yer alan öyküler, Kıbrıs ekseninde toplumsal ve kültürel deneyimleri ele alıyor.

Yarışmada Fatma Türkoğlu ve Hristoforos Hristoforu ödüle layık görülürken, ödüllü öyküler antolojide bir araya getirildi. Antolojide, Hristoforos Hristoforu’nun “Bir Başka Yersiz Yurtsuz İçin Başka Bir Hikâye”, “Prasualupe’nin Kolyeleri”, “Yok Olan Şehir ve İnsanları”, “Yersiz Yurtsuzluğu Deneyimlediğinde” ve “Keskin Anıtların Gölgelediği Bir Şehre Dönerken” başlıklı öyküleri yer alırken; Fatma Türkoğlu ise “Hatıra Defteri” başlığı altında “Hatıra Defteri”, “Anahtarlık”, “La Cour des Miracles”, “Bir Şiirin Hatıratı”, ve “105. Seans” adlı öyküleriyle antolojiye katkıda bulunuyor.

Öyküler kitapta iki dilli olarak hem Türkçe hem de Yunanca yayımlandı. Çeviriler Ahmet Yıkık, Vula Harana ve Katerina Stefanu tarafından gerçekleştirildi. Kitapta ayrıca Kıbrıs Yazarlar Birliği Başkanı Eleftherios Plutarhu’nun giriş yazısı ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıkık’ın önsözü de yer alıyor.

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Ahmet Yıkık, önsözünde genç yazarların metinlerinde anlatının yalnızca Kıbrıs’ın yakın tarihini ve günümüze uzanan toplumsal deneyimleri aktarmakla sınırlı kalmadığını, kullanılan edebî tekniklerle türler arasındaki sınırları esneten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Hristoforos Hristoforu’nun öykülerinde özellikle göçmenlik ve yerinden edilme sorunsallarına eğilim gösterildiğine dikkat çeken Yıkık, Fatma Türkoğlu’nun metinlerinde ise savaş, göç, yerinden edilme, kayıplar ve karşı toplumla yeniden karşılaşma gibi temalar üzerinden önyargılardan arınma çabasının öne çıktığını ifade etti. Her iki yazarın da toplumsal meselelere değinirken kurmaca dünyasının olanaklarını yaratıcı biçimde kullanarak güçlü bir anlatı kurduğunu belirtti. Kıbrıs Yazarlar Birliği Başkanı Eleftherios Plutarhu ise sunuş yazısında edebiyatın “politik, toplumsal ve dilsel ayrımları aşabilme gücüne sahip olduğunu” dile getirerek bu tür çalışmaların iki toplum arasında karşılıklı anlayışı güçlendirdiğine dikkat çekti. Plutarhu’nun ardından söz alan Cemay Onalt Müezzin ise “Kıbrıs’ın, sınırların ve kararmış bir gökyüzünün değil birlikte yaşamanın, ortak geleceğin ve aydınlık yarınların sembolü olmasını diliyoruz” sözleriyle etkinliğin ortaya koyduğu ortak umudu dile getirdi.

Tören kapsamında ödül gerekçesi Hristos Çailis tarafından okunurken, etkinlikte söz alan Neşe Yaşın, Cemay Onalt Müezzin, Ahmet Yıkık, Eleftherios Plutarhu ve Andreas Hrisanthu konuşmalarında yarışmanın tarihçesine, kültür ve edebiyat alanında iki toplum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine, antolojinin hazırlanma sürecine ve kitapta yer alan öyküler üzerinden Kıbrıs’ın toplumsal ve kültürel gerçekliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç yazarlar öykülerinden pasajlar okurken, etkinlik müzik dinletisi ve resepsiyonla sona erdi.