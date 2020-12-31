'Mevsimlik işçilerin sözleşmeleri uzatıldı'
Başbakan Ersan Saner, “ Covid-19 salgını nedeniyle Devlet’te istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını” açıkladı.
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Başbakan Ersan Saner, “ Covid-19 salgını nedeniyle Devlet’te istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını” açıkladı.
“ Hükümetimizin göreve geldikten sonra acil olarak halletmesi gereken sorunlardan birini daha bugün itibarıyla geride bırakmış bulunuyoruz. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Devlet’te mevsimlik işçi olarak istihdam edilen 270 kişinin sözleşmeleri ilgili Bakanlıklardan gelen talepler ve yapılan çalışmalar sonucu 2021 yılı Haziran ayı sonuna dek uzatıl ıştır.”
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Etiketler : ERSAN SANER, corona, mevsimlik içşçi