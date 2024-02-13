Mevhibe Şefik'le ilgili bilgi paylaşmak isteyenler Rüstem’e davetli

Kıbrıs Türk toplumuna değerli sanatçılar kazandıran, pek çokları için “unutulmaz” bir resim öğretmeni olarak akıllara kazınan, aynı zamanda Kıbrıs’taki ilk kadın daktilo eğitmeni ve sahne tasarımcısı olarak anılan Mevhibe Şefik’in hayatı, bir sergiye dönüşüyor…

1930’lu yıllara dayanan fotoğraf ve belgelerden oluşacak, Rüstem Kitabevi işbirliğindeki sergi için çalışmalar sürüyor…

Bu kapsamda, söz konusu sergi projesine destek vermek ve Şefik’in hayatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmak isteyenler için, Cumartesi günü saat 14.00’de Rüstem Kitabevi’nde bir buluşma düzenleniyor.

Proje için annesinin geçmişine dair bilgi ve belgeleri derleyen Naciye Doratlı, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşecek buluşmaya, Şefik’i tanıyan, onunla anıları bulunan herkesi davet ediyor.