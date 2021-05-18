Metron: % 53 erken seçim istiyor

Meclis “erken seçim” tarihiyle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, Metron Araştırma Şirketi’nin anketine göre toplumun çoğunluğu bu yıl içinde bir seçim istiyor.



Metron Araştırma Şirketi, 650 kişilik örnekleme “KKTC’de genel seçimler sizce ne zaman yapılmalıdır” sorusunu yöneltti.



Araştırma sonucunda seçmenin % 53’ü içinde bulunduğumuz 2021 yılında genel seçim talep ederken, % 36’lık kesim ise seçimin 2022’de olması yönünde görüş bildirdi.



Araştırmaya katılanların % 11’i ise seçimlerin olağan tarihinde, 2023 yılında yapılmasını istedi.



Meclis Genel Kurulu, ‘seçim tarihi’ni belirlemek üzere önerileri Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne taşımış, Ulusal Birlik Partisi ise komiteyi devre dışı bırakarak, bu amaçla geçici özel bir komite kurulması yönünde oy çokluğu ile karar almıştı.



Siyasi partiler arasında ortak nabzın oluşmaması nedeniyle hükümet 3 Nisan 2022, muhalefet partileri CTP, TDP ve HP ise 29 Ağustos 2021 tarihinde erken seçim yapılmasına ilişkin önerisini Meclis’e sunmuştu.

% 82: Geçişler başlasın

Metron Araştırma Şirketi, 650 kişilik örneklem üzerinden yaptığı ankette, “Kıbrıs adasında karşılıklı geçişlerin yeniden başlamasını” da araştırmıştı.



Metron Araştırması’na katılan yurttaşların yüzde 82’si Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında geçişlerin yeniden normalleşmesi talebini dile getirdi.



“Kontrol noktaları kapalı kalsın ve geçişler başlamasın” diyenlerin oranı ise yüzde 13’te kaldı.



Metron’un dün tamamlanan 650 kişilik anketine katılanların yüzde 5’lik bir bölümü ise konu hakkında fikri olmadığını ifade etti.