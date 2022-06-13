Meteoroloji’den yarın için sağanak uyarısı...

Meteoroloji Dairesi, yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiyesinde bulundu.

Sağanak yağışların yarın 12.00'dan öğlenden sonra saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.

Perşembeye kadar yer yer sağanak

Dairenin 20 Haziran’a kadar olan tahminlerine göre, 16 Haziran Perşembe gününe kadar yer yer sağanak, yağışla birlikte kuvvetli veya fırtınamsı rüzgar da olacak. Periyodun geriye kalan kısmında hava açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 29-32, ikinci yarısında ise 34-37 derece, sahillerde de 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.