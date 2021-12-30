Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkili yağışın, yarın saat 14.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Daire’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden yağışların kuvvetli (21- 50 kg/m²), yer yer çok kuvvetli (51 -75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

Denizde fırtına

Meteoroloji yarın saat 18.00’e kadar “denizde fırtına” uyarısı yaptı. Daireden yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’da güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7”, batısı ise “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.