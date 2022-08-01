Meteoroloji'den uyarı: Yine 40 derece

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, pazartesi günü hava sıcaklığının "oldukça yüksek" olacağı bir gün daha yaşanacağını bildirdi.

Adanın güneyinden bir kez daha "sarı alarm" geldi, yapılan sarı uyarıda, 11.00 – 17.00 saatleri arasında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 dereceyi, yüksek dağlık bölgelerde de 33 dereceyi bulacağı açıklandı.