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Meteoroloji'den toz uyarısı

Meteoroloji'den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınması beklenen toz zerreciklerinin bugünden itibaren 3 gün boyunca hava kirliliğine neden olacağını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınması beklenen toz zerreciklerinin bugünden itibaren 3 gün boyunca hava kirliliğine neden olacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’den  cuma gece yarısına kadar, toza hassasiyeti olanların tedbirli davranması tavsiyesinde bulunuldu.

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