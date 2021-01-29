Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Ülkede yarın şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Dairesi bugün yaptığı açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının, rüzgarın ise güney ve batılı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Bölgenin 29 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak; pazar günü parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak; pazartesi, salı ve çarşamba günü bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağışlı; cuma günü ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın fırtına şeklinde esecek.