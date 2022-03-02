Meteoroloji’den şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 08.00’den gece yarısına kadar şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zamanla fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer tam fırtına (89-102 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.