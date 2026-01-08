Meteoroloji’den karada ve denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 21.00’den cumartesi sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, bölgede kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, yer yer saatte 62-74 km esmesinin beklendiği kaydedildi.

Bölge denizlerinde kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın da zamanla kuvvetlenerek, "8" kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.