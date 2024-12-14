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Meteorolojiden ‘fırtına’ uyarısı

Meteorolojiden ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 21.00’den itibaren karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 21.00’den itibaren karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgede kuzeyli yönlerden esen rüzgarın şiddetini zamanla arttırarak hızının  50-61 (km/saat)  kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, rüzgarın etkisinin yarın sabah saat 06.00’ya kadar devam edeceği belirtildi.

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