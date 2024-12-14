Meteorolojiden ‘fırtına’ uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 21.00’den itibaren karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 21.00’den itibaren karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgede kuzeyli yönlerden esen rüzgarın şiddetini zamanla arttırarak hızının 50-61 (km/saat) kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada, rüzgarın etkisinin yarın sabah saat 06.00’ya kadar devam edeceği belirtildi.
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Etiketler : fırtına, meteoroloji