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Meteoroloji yarın için etkili yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yarın için etkili yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında etkili yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında etkili yağış uyarısı yaptı.

Vatandaşlara ve yetkililere tedbirli olunması konusunda uyarıda da bulunulan Meteoroloji Dairesi ihbarına göre, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın 10.00-17.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

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