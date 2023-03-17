Meteoroloji yarın için etkili yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında etkili yağış uyarısı yaptı.

Vatandaşlara ve yetkililere tedbirli olunması konusunda uyarıda da bulunulan Meteoroloji Dairesi ihbarına göre, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın 10.00-17.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.