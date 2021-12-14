Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meteoroloji uyardı: “Yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor”
Meteoroloji uyardı: “Yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor”

Meteoroloji uyardı: “Yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olacağı konusunda uyarı yayımladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olacağı konusunda uyarı yayımladı.

Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden akşam 21.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklar karşı tedbirli olması istendi.

Bu haber toplam 37 defa okunmuştur
Etiketler :