Meteoroloji uyardı: “Yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olacağı konusunda uyarı yayımladı.

Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden akşam 21.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklar karşı tedbirli olması istendi.