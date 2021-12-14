Meteoroloji uyardı: “Yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor”
Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olacağı konusunda uyarı yayımladı.
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Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşama kadar yer yer etkili olacağı konusunda uyarı yayımladı.
Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden akşam 21.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Vatandaşların ve yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklar karşı tedbirli olması istendi.
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