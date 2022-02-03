Meteoroloji: Deprem,132 km uzaklıkta kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dün saat 23:03’te meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, dün yaşanan 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk değerlendirme sonucunda, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan orta şiddetteki depremin merkez üssünün 34.94 Kuzey ve 31.92 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.0 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısı olduğunun saptandığı belirtildi.



Kıbrıs yine sallandı