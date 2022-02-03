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Meteoroloji: Deprem,132 km uzaklıkta kaydedildi

Meteoroloji: Deprem,132 km uzaklıkta kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dün saat 23:03’te meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km  uzaklıkta kaydedildiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, dün saat 23:03’te meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km  uzaklıkta kaydedildiğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, dün yaşanan 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, ilk  değerlendirme  sonucunda, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan orta şiddetteki depremin merkez üssünün  34.94 Kuzey ve 31.92 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.0 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısı  olduğunun saptandığı belirtildi.
 

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