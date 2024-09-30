Meteoroloji: “Denizlerimizden batı Taurus'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi, denizde batı Taurus'da bu sabahtan itibaren gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge denizlerinden batı Taurus'da güney ve batı yönlerden esmekte olan kuvvetli rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde devam etmesi bekleniyor.