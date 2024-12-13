Meteoroloji Dairesi: Pazartesi ve salı yağmurlu olacak
Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.
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Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.
Meteoroloji Dairesi'nin 14-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın yarın az bulutlu, pazar gününün az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.
16 Aralık Pazartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; 17 Aralık Salı yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
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Etiketler : yağmur, Meteroloji Dairesi