Meteoroloji Dairesi'nin yeni müdürü Sinan Güneş oldu
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü mevkiine Sinan Güneş atandı. Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü mevkiine Sinan Güneş atandı. Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
5 Mart 2014 yılından beridir Meteoroloji Dairesi Müdürü olan Raif İlker Buran’ın geçtiğimiz günlerde görevden alınması tartışmalara neden olmuştu.
Öte yandan, Sinan Güneş, 2018 yılından 28 Nisan 2023 tarihine kadar Girne Kaymakamlığı görevini sürdürmüştü.
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