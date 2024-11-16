Meteoroloji Dairesi’nden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Dairesi, yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi, yarın sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 saatleri arasında yer yer (21-50 kg/m²) kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
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