Meteoroloji Dairesi'nden sıcak hava dalgası uyarısı…

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederek, 12.00-16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmamasını tavsiye etti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada bugünden başlayarak 7 gün boyunca ülkeyi sıcak hava dalgasının etkilemye devam edeceği; hava sıcaklığının iç kesimlerde 42-45; sahillerde ise 37-40 santigrat derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek, arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edilir” denildi.