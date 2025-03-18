Meteoroloji Dairesi’nden karada fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den, yarın öğlen saat 12.00’ye kadar karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre bölgede, kuzey ve batı yönlerden esen rüzgar zamanla etkisini artırarak, saatte 50-61 kilometre hızla esecek.