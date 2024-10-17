Meteoroloji Dairesi’nden karada fırtınamsı rüzgar uyarısı
Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden yarın geceye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden yarın geceye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.
Daire'den yapılan açıklamada, karada, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
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Etiketler : fırtına, Meteoroloji Dairesi