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Meteoroloji Dairesi’nden karada fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden karada fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden yarın geceye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden yarın geceye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Daire'den yapılan açıklamada, karada, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

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