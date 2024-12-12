Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meteoroloji Dairesi’nden denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam 20.00’den yarın 11.00’e kadar, denizlerde 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, bu akşam 20.00’den yarın 11.00’e kadar, denizlerde 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’ta fırtınamsı rüzgar beklenmektedir. Bölgemiz denizlerinden batı Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.” denildi.

Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler : ,