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Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar  denizlerde fırtınamsı rüzgar olacağını duyurdu. 

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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar  denizlerde fırtınamsı rüzgar olacağını duyurdu. 

Yapılan açıklama şöyle:

"Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Delta'da kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir."

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