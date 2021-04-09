Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar denizlerde fırtınamsı rüzgar olacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Delta'da kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir."