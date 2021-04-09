Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar denizlerde fırtınamsı rüzgar olacağını duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar denizlerde fırtınamsı rüzgar olacağını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
"Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Delta'da kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir."
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Etiketler : fırtına, Meteoroloji Dairesi